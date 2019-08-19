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"Покажем настоящих Героев!" Соколова мощно высказалась о параде

3.1т Читать материал на украинском

Журналистка Янина Соколова призвала украинцев поддержать Марш Защитников Украины, чтобы поблагодарить их за подвиги и мир в большинстве городов страны.

Она также отметила, что, придя на парад, украинцы продемонстрируют России, что ей не удалось завладеть сердцами настоящих патриотов. Сильный призыв к согражданам телеведущая опубликовала на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Надо еще раз продемонстрировать, что в стране есть настоящие Герои, еще раз отдать им дань, еще раз пожать руку и поклониться до земли. Для того, чтобы вы каждое утро могли просыпаться и целовать своих детей, смотреть в чистое небо и благодарить их за то, что мы имеем сейчас спокойствие во многих городах. Российская Федерация аннексировала наши территории, но она не аннексировала наши сердца. Я хочу, чтобы вы пришли и показали этим парням і девушкам, кому на самом деле мы должны быть благодарны каждый день", – подчеркнула Соколова.

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Она подчеркнула, что искренняя благодарность Героям – это признак того, что они рискуют своей жизнью не напрасно.

"Всем военным и тем, кто воевал на востоке, и тем, кто сейчас, и тем, кто будет воевать, хочу сказать только одно – спасибо, благодаря тебе мы живем", – трогательно подытожила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова проникновенно поблагодарила каждого воина ВСУ за противостояние российскому агрессору и призвала всех украинцев присоединяться к акции "Благодаря тебе". Ее смысл заключается в том, чтобы при встрече военного прикладывать руку к сердцу в знак благодарности за мир.

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Темы
День Независимости Парад на День Независимости
Персона
Янина Соколова
Место
Украина Киев
Тег
Вооруженные силы Украины
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Марш Защитников Украины ...по маршруту знакомому хероям нынешней Украины 16.08.1944 г. по улицам Киева прошли почти тридцать семь тысяч пленных немцев, включая 549 офицеров, построенные шеренгами по десять человек в ряд. Маршрут их движения лично одобрил Никита Хрущев – его общая длина составила двадцать один километр. Военнопленные шагали по Киеву в течение пяти часов – с десяти утра и до трех часов дня. Пройдя по Мельникова, серая колонна проследовала по улицам Артема и Александра Горовица – нынешней Большой Житомирской, которая носила тогда имя одного из лидеров Январского восстания. Затем пленных вывели на улицу Короленко – нынешнюю Владимирскую. Они пересекли площадь Красных Героев Перекопа – современную Софийскую площадь и спустились на площадь Калинина – нынешний Майдан. Дальнейший путь колонны, растянувшейся в длину на пять километров, прошел по разрушенному Крещатику, Красноармейской улице, бульвару Шевченко и Брест-Литовскому шоссе.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Что то у нее лицо какое то.... асимметричное)
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
И снова проходил мимо, потому шо постоянно берет за левую щеку, вот соска ее и растянула
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