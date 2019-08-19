"Покажем настоящих Героев!" Соколова мощно высказалась о параде

Журналистка Янина Соколова призвала украинцев поддержать Марш Защитников Украины, чтобы поблагодарить их за подвиги и мир в большинстве городов страны.

Она также отметила, что, придя на парад, украинцы продемонстрируют России, что ей не удалось завладеть сердцами настоящих патриотов. Сильный призыв к согражданам телеведущая опубликовала на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Надо еще раз продемонстрировать, что в стране есть настоящие Герои, еще раз отдать им дань, еще раз пожать руку и поклониться до земли. Для того, чтобы вы каждое утро могли просыпаться и целовать своих детей, смотреть в чистое небо и благодарить их за то, что мы имеем сейчас спокойствие во многих городах. Российская Федерация аннексировала наши территории, но она не аннексировала наши сердца. Я хочу, чтобы вы пришли и показали этим парням і девушкам, кому на самом деле мы должны быть благодарны каждый день", – подчеркнула Соколова.

Она подчеркнула, что искренняя благодарность Героям – это признак того, что они рискуют своей жизнью не напрасно.

"Всем военным и тем, кто воевал на востоке, и тем, кто сейчас, и тем, кто будет воевать, хочу сказать только одно – спасибо, благодаря тебе мы живем", – трогательно подытожила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова проникновенно поблагодарила каждого воина ВСУ за противостояние российскому агрессору и призвала всех украинцев присоединяться к акции "Благодаря тебе". Ее смысл заключается в том, чтобы при встрече военного прикладывать руку к сердцу в знак благодарности за мир.

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