Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине почти дошел до критической черты

В Украине за последние сутки показатель заболеваемости подскочил и составил 58 человек на 100 тысяч населения.

При этом всего на 6,5% задействованы аппараты ИВЛ, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"У нас достаточно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛ, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Каждый больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они – на передовой", – отметил глава государства Владимир Зеленский.

Кроме того, Кабинет министров предупредил украинцев, что нужно готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса.

Добавим, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что показатель 60 больных на 100 тысяч населения – это лимит, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения на уровне страны и отдельных областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 июля согласно постановлению правительства принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий.