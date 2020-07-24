Показаны забавные способы защиты таксистов от COVID-19. Фото

Алексей Титофф Общество 02:40, 25.07.2020

В сети опубликовали самые странные способы защиты водителей такси от коронавируса (COVID-19).

Пользователи Twitter выкладывали снимки водителей, которые придумали и соорудили самодельные способы защиты от вируса.

На показанных фото видно, что таксисты обклеили сове рабочее место пленкой. Некоторые оградили половину салона клеенкой. Также для общения и получения денег водители соорудили некие "рукава", которые тянутся по салону машины.

Салон авто в пленке
Twitter
Защита от инфекции
Twitter
Авто в клеенке
Twitter
Таксист защитил авто от вируса
Twitter
Машина в пленке
Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, американские исследователи выяснили, что лучшими для защиты от коронавируса являются защитные маски медицинского типа N99 и N95. По словам исследователей, эти маски уменьшают риск заражения 94-99% после 20 минут пребывания в очень загрязненном месте.

Ранее украинский врач Евгений Комаровский предложил радикальный способ защиты от COVID-19 людей из группы риска.

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