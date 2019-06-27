"Показала миру ж*пу": Соколова разнесла Россию за вранье о катастрофе MH17

Украинская журналистка Янина Соколова прокомментировала реакцию России на результаты расследования Bellingcat по сбитому Boeing 777 на Донбассе.

В эфире программы "Вечер с Яниной Соколовой" она обратила внимание, что несмотря на улики, в Кремле продолжили настаивать, что их вины нет и даже возмутились, почему никто не слушает российских экспертов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Международная следственная группа официально заявила, что самолет сбили российские офицеры из российского оружия. Москва, как всегда, в ответ, показала миру ж*пу", – отреагировала Соколова.

Янина Соколова Скриншот из видео

Так, ее возмутил тот факт, что российские эксперты пытались убедить следствие в том, что самолет на самом деле сбил не "Бук", а истребитель.

"Следственный комитет России предоставил фото со спутника, которое оказалось галимым фотошопом, где на скрин Google-карты налепили самолет. Международные эксперты ответили: "*бать, вы аппликаторы" и русские сразу сказали: "А, так это ж не те фото", – потроллила Соколова россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

"Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Один из подозреваемых Сергей "Хмурый" Дубинский отреагировал на обвинения, открестившись от причастности.

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