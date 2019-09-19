Пока отец защищает Украину, его малыш борется за жизнь

Маленькому сыну военного, который сейчас служит в районе Операции Объединенных сил на Донбассе, срочно необходима помощь.

Ребенок борется за жизнь, в ближайшие дни необходимо собрать 38 тысяч гривен на химиотерапию, а ресурсы семьи исчерпаны. Об этом сообщила на своей странице в Facebook военнослужащая 24 штурмового батальона "Айдар" ВСУ Евгения Шпак.

Она рассказала о своем побратиме и о беде, с которой столкнулась его семья.

"Многие в нашем батальоне знают бойца с позывным "Святой". Это настоящий воин, патриот, мужественный и порядочный человек. В его дом пришла беда. Заболел его единственный сыночек Елисей 13.03.17 года рождения.

Несмотря на маленький возраст, ребенку поставили тяжелый диагноз гиперлейкоцитоз, анемия, тромбоцитонемия (лейкемия, 3 стадия)", - написала Евгения.

Василий Левченко ("Святой") и его маленький сын Елисей

Долгое время за здоровье малыша семья боролась своими силами. "Святой" никому из батальона ни о чем не говорил из-за скромности.

"Так всегда бывает, что по настоящему сильные люди не любят просить о помощи. Но деньги закончились, и сейчас необходимо внести за химиотерапию 38000 грн (1500 долларов). А силы семьи иссякли. Да, я понимаю – в стране война, сейчас сложное экономическое положение. Но разве может стоить жизнь ребенка 38 000 грн?", - добавила сослуживица Василия Левченко.

Евгения также указала номер карточки отца больного малыша, на которую неравнодушные люди могут перевести помощь.

5168 7427 0981 1222 Левченко Василий Сергеевич (ПриватБанк).

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