Вчера говорил со знакомым анестезиологом.

Рекрутеры по всей стране засыпают врачей-анестезиологов вакансиями работы в Польше с мгновенной адаптация и зарплатой от 80 до 300 тысяч гривен.

Аналогичная вакансия в частных клиниках Украины оценивается сейчас в 3-5 тысяч гривен за смену.

Именно эта специализация оказалась на первой линии борьбы с коронавирусом.

Товарищ говорит.

Ранее, врачи зачастую отказывались от заманчивых предложений и ждали, что ситуация с кадрами и оплатой труда станет лучше. Но теперь, после провала всех обещаний по условиям работы и зарплате - аргументов оставаться больше нет.

Открыл утром вакансии.

Украинский Государственный Центр Занятости ищет врача анестезиолога с опытом работы от 2-х лет в районный центр Винницкой области на полный день за зарплату в 5000 гривен/месяц.

5000 гривен в месяц на десятом месяце борьбы с коронавирусом и рассказов о достойной оплате труда для врачей.

А рядом. Тут же.

В этом же районном центре ищут охранника на зарплату 8’900 гривен в месяц.

Скажите.

Какая должна быть мотивация у врачей и дальше оставаться в государственной медицине на этой унизительной зарплате?!

Зачем?!

Зачем врачам надо унижаться и намекать пациентам на доплаты в халат, если можно уйти в частную медицину или вообще уехать - и честно/законно получать рыночную оплату за свой труд?!

И вот на этом фоне.

Приходит вдруг новость о выплате 170 миллионов гривен бонуса Витренко.

Я не имею ничего против бонусов для успешных топ-менеджеров.

Но какие же вы бл*ди.

170’000’000 - это 4’250 врачей инфекционных отделений могли бы получить в декабре доплату по 40’000 гривен каждый.

Доплату.

За которую вам бы кривого слова не сказали. Простили бы вам многое - аплодировали бы вам стоя.

Доплату.

Которую вы С*КИ из Кабмина и ОП обещаете им ежемесячно начиная с Марта 2020 года.

Это именно вы.

Принуждаете врачей уходить с любимой работы и валить из родной страны.

Запомните.

До тех пор пока охранник в этой стране будет получать больше учителя и врача - мы все будем жить в невежестве, болезнях и г*вне.

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