"Пока не станет на колени": в ПЦУ закрыли путь Кириллу в Украину

Глава РПЦ патриарх Кирилл вряд ли когда-нибудь еще сможет посетить Украину. Прежде всего это связано с его статусом российского чиновника, а также с ответственностью за гибель десятков тысяч украинцев в войне против России.

Об этом рассказал заместитель главы Управления по внешним связям ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря в интервью журналистке Соне Кошкиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что он хотел бы приехать сюда, это одно дело. Пока между Россией и Украиной нет мира, пока Россия ведет войну, он сюда не может приехать. Не просто потому, что он такой религиозный лидер, такую ​​позицию занимает, а он – чиновник российского правительства, охраняемый Федеральной службой безопасности Российской Федерации. И представить себе, чтобы ФСБ РФ приехала сюда и, соответственно, со всеми этими протоколами, как они это делают всегда во время визитов за рубежом, обеспечила (охрану Кирилла. – Ред.)..." – отметил священнослужитель.

Патриарх Кирилл в Киеве "Власти.нет"

В подтверждение своих слов Зоря напомнил о беспрецедентных мерах безопасности в связи с визитом главы РПЦ в Киев во времена правления беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Я очень хорошо помню, как его сопровождал автобус с автоматчиками. Микроавтобус выезжал из лавры. Я жил напротив лавры и из окон видел, когда выезжал кортеж и микроавтобус с открытыми дверями, где сидели вооруженные люди. Это во времена Януковича. Если они тогда боялись так ..." – подчеркнул архиепископ ПЦУ.

Кроме того, напомнил он, Кириллу закрыта дорога в Украину, пока он не захочет приехать сюда с целью раскаяния за преступления и убийства своей страны.

"Пока не будет готов Московский патриарх приехать сюда со словами "прощаем и просим прощения", пока он не будет готов прийти к стене возле Михайловского и стать хотя бы на одно колено перед погибшими, как это в свое время сделал Вилли Брандт в Варшаве как канцлер Германии , когда впервые приехал как глава государства после окончания Второй мировой войны, Московскому патриарху здесь будет нечего делать. Ну, и тем более с церковной точки зрения, пока он не будет готов признать ПЦУ как поместную православную церковь", – заключил Зоря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее патриарх Кирилл заявил, что после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, в стране уменьшилось давление на верующих "канонической церкви".

Вместе с тем глава РПЦ нагло высказался о Православной церкви Украины, назвав ее "раскольнической группировкой".

В ПЦУ ответили на его выпады, напомнив, что агрессия РПЦ против сторонников украинской автокефалии закончится печально исключительно для Москвы.

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