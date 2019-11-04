"Пока греемся!" Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

В Украине во вторник, 5 ноября, по всей территории будут идти дожди и прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Однако, по ее словам, пока украинцы могут греться, ведь ближайшее похолодание ожидается только 7 ноября.

"Сыро, тепло и ветрено — основные образы, действующие лица завтрашнего синоптического дня в Украине. 5 ноября через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт — посол сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne", — написала она.

Во вторник, 5 ноября, в Украине пройдут дожди и прогнозируются сильные порывы ветра goodfon.ru

Именно поэтому, отмечает Диденко, в течение суток по всей территории страны будут идти периодические дожди: сначала, ночью и утром — в западных и северных областях, затем распространятся до востока.

В частности, осадки наиболее вероятные вдоль полосы Сумы — Полтава — Херсон, они будут колебаться слева и справа от этого участка. Днем дожди также пройдут на Закарпатье, а на остальной территории — без существенных осадков.

Кроме этого, ожидается порывистый, даже к сильному, юго-западный ветер, который при этом будет теплым.

Погода в Украины 5 ноября Укргидрометцентр

По словам Диденко, температура воздуха в этот день будет как в апреле — столбики термометров поднимутся до +14... +20, на западе и востоке будет +11... +16 градусов.

В Киеве, скорее всего, пройдет дождь ночью, а днем 5 ноября — без существенных осадков. Ветер в столице все еще будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью прогреется до +11... +13, днем около +15 градусов.

Ближайшее похолодание, прогнозирует синоптик, ожидается в четверг, 7 ноября, но только на западе и севере страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. К концу же осени продержится плюсовая температура — за исключением 17-23 ноября. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань. Впрочем, по его словам, в декабре ожидается период, когда столбики термометров поднимутся выше нуля.

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