Пойдут дожди: синоптики уточнили холодный прогноз погоды в Украине

В Украине 17 и 18 июля ожидается похолодание и дожди с грозами.

"Вдруг вы аграрий большой или маленький. И у вас есть гектары, сотки или маленький участочек земли. И в ней уже что-то созрело, что надо собрать. Тогда еще сегодня можете кое-что немного собрать (вам виднее), потому что завтра-послезавтра пойдут дожди и снизится температура воздуха", – написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", по всей территории Украины, кроме южных регионов, 17 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В центральной части температура ночью составит +15– +17градусов, днем – +24– +26. В восточных регионах ночью – +15 – +17градусов, днем – +22 – +24. На юге будет без значительных осадков: ночью - +18 – +20 градусов, днем – +27 – +29 градусов. В западных областях пройдут дожди с грозами. Температура ночью – +13 – +15, днем – +23 – +25 градусов.

18 июля дожди покроют всю территорию Украины. На западе температура воздуха ночью – +15 – +17 градусов, днем – +20 – +25. В центральной части ночью будет +16 – +18 градусов, днем – +23 – +25.

В то же время на юге погода ухудшится. Ожидаются кратковременные дожди, и местами грозы. Температура ночью – +16 – +18 градусов, днем – +27 – +29. И на востоке ночью ожидается +16 – +18 градусов, а днем – +25 – +27.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, что плохая погода установится на всю неделю в Украине.