Пойдет снег: синоптик дала прогноз до конца недели в Украине

В Украине после потепления, которое пришло в середине недели, ожидается похолодание и дожди. На смену им придет снег.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня "Фактам". Температура воздуха снизится до -5 градусов.

"29−30 ноября пойдет дождь, а затем – мокрый снег и снег. В Украине погоду будет определять влажный холодный воздух с Атлантики", – рассказала синоптик.

По ее словам, 30 ноября, мокрый снег возможен местами на западе и севере Украины. В южных регионах будет сухо, а на остальной территории – дождливо. При этом в Одесской области температура воздуха составит +12 градусов. А вот на севере и западе будет до +4.

1 декабря, почти по всей Украине осадков не предвидится, только на Харьковщине возможен мокрый снег. Днем ожидаются порывы ветра до 10 м/с. На Сумщине и Харьковщине температура воздуха опустится в дневное время до -1 градуса.

Cиноптик дала прогноз до конца недели KTK

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды на Новый год-2020. Снега, по словам синоптиков, не ожидается.

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