Пойдет холод: синоптик назвала дату заморозков в Украине

Тимур Григоренко Общество 19:19, 11.05.2020 Обновлено: 19:20, 11.05.2020

В Украине в ночь на среду, 13 мая, ожидаются заморозки, которые заденут три региона страны.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, опубликовав погодную карту.

"В ночь на среду – заморозки! Позаботьтесь максимально возможно о защите от заморозков – жители западных, северных и центральных областей Украины. Потому что ночью 13 мая небо прояснит и пойдет холод!" – предупредила метеоролог.

Карта погоды
Facebook Наталья Диденко

Напомним, что ранее синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май в 2020 году не прогнозируется слишком жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

При этом синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

Погода в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине.

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Стало последней каплей": украинский чемпион объяснил, почему бросил вызов Усику

Порошенко потребовал у Зеленского срочно созвать СНБО: мощное обращение

Правительство заказало производство отечественных ПЦР-тестов фирме-однодневке

"Легче управлять толпой": эксперты признали закрытие парков в Украине фикцией

ВСУ ответили оккупантам "Л/ДНР" за подлую атаку: много раненых