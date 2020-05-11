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11 мая • обновлено в 19:49
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Пойдет холод: синоптик назвала дату заморозков в Украине

2.3т
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В Украине в ночь на среду, 13 мая, ожидаются заморозки, которые заденут три региона страны.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, опубликовав погодную карту.

"В ночь на среду – заморозки! Позаботьтесь максимально возможно о защите от заморозков – жители западных, северных и центральных областей Украины. Потому что ночью 13 мая небо прояснит и пойдет холод!" – предупредила метеоролог.

Карта погоды

Карта погоды

Facebook Наталья Диденко

Напомним, что ранее синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май в 2020 году не прогнозируется слишком жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

При этом синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

Погода в Украине

Погода в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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