Пойдем на работу и умрем: первоклассница из Трускавца рассмешила сеть словами на линейке. Видео

Карина Бондаренко Общество 08:35, 4.09.2020 Обновлено: 09:34, 4.09.2020

Первоклассница из Трускавца Львовской области стала звездой в сети после высказывания на линейке 1 сентября.

Шестилетняя Адель рассмешила украинцев ответом на вопрос журналистки "Трускавець Онлайн", почему она хочет в школу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Потому что здесь мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом в другую пойдем школу, потом – институт, и так на работу, и потом умрем", – радостно сказала первоклассница, махнув рукой.

Ролик быстро распространился в сети и собрал множество комментариев. Украинцы посмеялись с "оптимизма" и "четкого плана" ребенка.

"Это жесть... я ржу не могу остановиться... какие сейчас умные дети. Причем умрем прямо на работе","У девочки уже есть четкий план", "Ну все, она мой кумир", "Истерика! И главное так радостно", "Прелесть!", "Оптимистичненько так", "Зато честно", "Ахахах! Главное это последовательность!", – написали в комментариях под видео.

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президента Беларуси Александра Лукашенко высмеяли в сети за "перехват" разговора Германии и Польши.

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