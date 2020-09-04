Пойдем на работу и умрем: первоклассница из Трускавца рассмешила сеть словами на линейке. Видео

Первоклассница из Трускавца Львовской области стала звездой в сети после высказывания на линейке 1 сентября.

Шестилетняя Адель рассмешила украинцев ответом на вопрос журналистки "Трускавець Онлайн", почему она хочет в школу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Потому что здесь мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом в другую пойдем школу, потом – институт, и так на работу, и потом умрем", – радостно сказала первоклассница, махнув рукой.

Ролик быстро распространился в сети и собрал множество комментариев. Украинцы посмеялись с "оптимизма" и "четкого плана" ребенка.

"Это жесть... я ржу не могу остановиться... какие сейчас умные дети. Причем умрем прямо на работе","У девочки уже есть четкий план", "Ну все, она мой кумир", "Истерика! И главное так радостно", "Прелесть!", "Оптимистичненько так", "Зато честно", "Ахахах! Главное это последовательность!", – написали в комментариях под видео.

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Скриншот

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