Похороны Кернеса пройдут без коронавирусных ограничений, – Терехов

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер 17 декабря, похоронят на аллее почетных граждан одного из городских кладбищ без соблюдения ограничений для умерших от COVID-19.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на слова секретаря городского совета Игоря Терехова. Заупокойное богослужение состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.

Прощаться с городским головой будут в Харьковском национальном академическом театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

"Мы ожидаем огромное количество людей. Нам нужно сделать так, чтобы мы выполнили все карантинные требования", – сказал Терехов на совещании по вопросам организации похорон.

Решение о захоронении Кернеса на аллее с почетными жителями Харькова власть города приняла вместе с семьей умершего.

Применять правила, предусмотренные для захоронения больных COVID-19, не будут, поскольку это заболевание у Кернеса уже было вылечено.

"Он умер не от COVID-19. Коронавирус уже был вылечен. COVID-19, как мне говорят, дал осложнения на почки и так далее. Он не ковидний больной", – подчеркнул Терехов.

Точная дата похорон пока неизвестна.

"Сейчас я не могу назвать четкой даты, когда мы организуем похороны. Но по всей видимости, это вторник, среда, максимум четверг следующей недели", – уточнил секретарь горсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.