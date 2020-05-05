В сети появилось видео прощания с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую 30 апреля, по версии следствия, обезглавила родная мать, перед этим нанеся ей 12 ножевых ударов.
Видео опубликовали на странице "Брутальный Харьков" в Telegram. Похороны прошли в селе Подворки в Харьковской области, где жила семья. На кадрах видно, что девочку похоронили в белом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
По словам протоиерея Андрея Несвитайло, настоятеля религиозной общины святого Онуфрия Великого в Подворках, ужасная трагедия потрясла всех жителей города.
"Сегодня мы не будем искать виновных и таить злобу, мы сегодня собрались на этом месте, чтобы провести Кристину в последний путь и воздать долг памяти. Она уходит от нас через мученическую смерть и заслуживает нашу молитву", – сказал церковник.
Он подчеркнул, что для всех, кто знал Кристину, ее смерть – невосполнимая утрата.
Как сообщал OBOZREVATEL:
невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
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