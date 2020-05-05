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5 мая • обновлено в 17:39
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Похоронили в белом: появилось видео прощания с 13-летней харьковчанкой, которую обезглавила мать

2.1т
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В сети появилось видео прощания с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую 30 апреля, по версии следствия, обезглавила родная мать, перед этим нанеся ей 12 ножевых ударов.

Видео опубликовали на странице "Брутальный Харьков" в Telegram. Похороны прошли в селе Подворки в Харьковской области, где жила семья. На кадрах видно, что девочку похоронили в белом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам протоиерея Андрея Несвитайло, настоятеля религиозной общины святого Онуфрия Великого в Подворках, ужасная трагедия потрясла всех жителей города.

Похоронили в белом: появилось видео прощания с 13-летней харьковчанкой, которую обезглавила мать

"Сегодня мы не будем искать виновных и таить злобу, мы сегодня собрались на этом месте, чтобы провести Кристину в последний путь и воздать долг памяти. Она уходит от нас через мученическую смерть и заслуживает нашу молитву", – сказал церковник.

Он подчеркнул, что для всех, кто знал Кристину, ее смерть – невосполнимая утрата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
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