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23 марта • обновлено в 18:24
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Похолодание в Украине еще задержится: синоптик уточнила, когда ждать тепла

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Во вторник, 24 марта, морозы еще не покинут Украину, однако уже во второй половине недели придет ощутимое потепление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что в большинстве областей 24 марта ожидается солнечная погода.

Похолодание в Украине еще задержится: синоптик уточнила, когда ждать тепла

Pixabay

"Прогностические карты показывают, что завтра наше небо будет свободным от облаков, разве что немного – на юге, везде осадков не ожидается, будет светить солнце", – подчеркнула синоптик.

Похолодание в Украине еще задержится: синоптик уточнила, когда ждать тепла

Наталья Диденко/Facebook

При этом будет сильный северо-восточный ветер, за исключением севера страны – там он ожидается слабым или умеренным.

Морозная погода 24 марта сохранится. Ночью температура воздуха упадет до 3 – 8 мороза, днем повысится до 2 – 6 тепла.

В Киеве во вторник будет также прохладно – 3 – 5 мороза, днем 2 – 4 тепла. В столице также ожидается солнечная погода.

Похолодание в Украине еще задержится: синоптик уточнила, когда ждать тепла

meteo.gov.ua

Диденко отметила, что с четверга, 25 марта, температура воздуха начнет существенно подниматься. Сначала потеплеет до 7 – 12, на юге до 15 тепла, а к выходным – до 10 – 16 градусов. Всю неделю будет солнечно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта холоднее всего будет на западе страны. Там температура воздуха снизится до 9 мороза.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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