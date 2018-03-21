Погода в апреле: что о "снежном прогнозе" думает Кульбида

В первых числах апреля в Украине возможно похолодание.

В частности, не исключены снег и морозы, - рассказал "Обозревателю" начальник Национального гидрометцентра Украины Николай Кульбида.

"Возможны ли в начале апреля морозы или снег?" - спросил "Обозреватель". "Совершенно допускаю такое", - ответил синоптик. И добавил: "Такое уже было в истории Украины, и не раз".

Отвечая на вопрос "Обозревателя", может ли похолодание наступить в первые дни апреля, до православной Пасхи, которую будут отмечать 8 апреля, Кульбида сказал: "Если учитывать народные приметы о "еврейских кучках" (иудейской Пасхе. – Ред.), то перед Пасхой всегда холодно".

Как писал "Обозреватель", ранее синоптик Наталья Диденко пообещала, что "более ощутимое потепление, отход от морозов и переход к плюсовой температуре" можно ожидать уже в понедельник, 26 марта.