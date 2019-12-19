Похолодание с мартовским настроением: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

После длительного аномального тепла в Украине в пятницу, 20 декабря, ожидается небольшое и временное похолодание.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, несколько дней в стране наблюдались нехарактерные для зимы климатические рекорды – температура воздуха превышала многолетние данные наблюдений для этих дат.

"Николай пришел в Украину с чириканьем птиц и мяуканьем кошек, несколько дезориентированных мартовским теплом... Как тут не замяукать?" – пошутила она.

Синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

При этом днем 20 декабря столбики термометров опустятся уже до +2... + 7 градусов, на юге и западе будет теплее – примерно +5... +10 градусов.

В общем будет преобладать сухая погода, вызванная антициклоном. Однако в западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер.

В Киеве в этот день также похолодает, днем до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится.

Погода в Украины 20 декабря Facebook/Наталья Диденко

"По данным Украинского Гидрометцентра, 18 декабря стало самым теплым днем в декабре за всю историю многолетних наблюдений! В Киеве отмечалась максимальная температура воздуха 15,2°. Предварительное рекордное значение составляло 14,7° и наблюдалось 5 декабря 2008 года", – процитировала Диденко прогноз коллег-метеорологов.

Также она добавила, что 21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут "неплохие" дожди.

"Поэтому котам пока замечания делать не стоит, у них – мартовское настроение, пусть мяукают!" – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики изменили прогноз погоды на ближайшие праздники в Украине, пообещав украинцам традиционную рождественскую погоду.

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