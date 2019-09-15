Похолодание продолжается: синоптики уточнили прогноз по Украине

В воскресенье, 15 сентября, на территории Украины ожидается облачная сухая погода, температура воздуха продолжит падать.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, ветер северо-западный, западный 5−10 м/с.

Температура ночью 5−10° тепла, днем 15−21°, в Карпатах ночью 2−7° тепла, днем 9−14°, в южной части ночью +8 +13, днем +21 +24.

Осенняя погода 24 канал

В Киеве — без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура ночью +8 +10, днем +17 +19.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины ожидается резкое снижение температуры воздуха со следующей недели, с 17 сентября.

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