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15 сентября • обновлено в 06:54
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Похолодание продолжается: синоптики уточнили прогноз по Украине

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В воскресенье, 15 сентября, на территории Украины ожидается облачная сухая погода, температура воздуха продолжит падать.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, ветер северо-западный, западный 5−10 м/с.

Температура ночью 5−10° тепла, днем 15−21°, в Карпатах ночью 2−7° тепла, днем 9−14°, в южной части ночью +8 +13, днем +21 +24.

Осенняя погода

Осенняя погода

24 канал

Новости
После жары сразу заморозки: появился прогноз погоды на осень в Украине
Похолодание продолжается: синоптики уточнили прогноз по Украине

В Киеве — без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура ночью +8 +10, днем +17 +19.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины ожидается резкое снижение температуры воздуха со следующей недели, с 17 сентября.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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