Похолодание продолжается: синоптики уточнили прогноз по Украине

В воскресенье, 15 сентября, на территории Украины ожидается облачная сухая погода, температура воздуха продолжит падать.
Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, ветер северо-западный, западный 5−10 м/с.
Температура ночью 5−10° тепла, днем 15−21°, в Карпатах ночью 2−7° тепла, днем 9−14°, в южной части ночью +8 +13, днем +21 +24.
Осенняя погода
24 канал
В Киеве — без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура ночью +8 +10, днем +17 +19.
Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины ожидается резкое снижение температуры воздуха со следующей недели, с 17 сентября.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.