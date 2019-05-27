Погода испортится: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

В Украине в последних числах мая начнется настоящая летняя жара с температурой до +30 и грозами, а вот с июня будет похолодание.

Кратковременные осадки 28 мая прогнозируются в западных областях, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Лето приближается и, соответственно, приближается летняя погода. Завтра, 28 мая, в большинстве областей Украины будет солнечно и даже жарко. На протяжении дня ожидается +25...+30 градусов", – уточнила она.

В Киеве в этот день будет до 29 градусов, без осадков, но с сильным ветром.

Иллюстрация Freepic

Также во вторник на всей территории страны, кроме востока, будет дуть сильный южный прерывистый ветер.

29 мая погодный прогноз будет примерно таким же, как и днем ранее. В четверг и пятницу дождить будет уже в нескольких областях, а на выходных на западе страны начнется похолодание. С понедельника, 3 июня, понижение температуры охватит большинство областей.

Значительно теплее в начале июня будет на популярных иностранных курортах. В египетском Шарм-эль-Шейхе – около +34, а в турецкой Анталье до +26, но возможны грозы и дожди.

Погода Анталья Gismetio

Как писал OBOZREVATEL, смерчи, ураганы, небывалые ливни, адская жара и другие аномальные погодные явления будут наблюдаться все чаще в мире и в Украине. Это связано с глобальными изменениями климата.

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