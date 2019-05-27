ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Погода испортится: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

1.5тЧитать материал на украинском

В Украине в последних числах мая начнется настоящая летняя жара с температурой до +30 и грозами, а вот с июня будет похолодание.

Кратковременные осадки 28 мая прогнозируются в западных областях, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Лето приближается и, соответственно, приближается летняя погода. Завтра, 28 мая, в большинстве областей Украины будет солнечно и даже жарко. На протяжении дня ожидается +25...+30 градусов", – уточнила она.

В Киеве в этот день будет до 29 градусов, без осадков, но с сильным ветром.

Иллюстрация

Иллюстрация

Freepic

Также во вторник на всей территории страны, кроме востока, будет дуть сильный южный прерывистый ветер.

Новости
Дожди отступят: появился обнадеживающий прогноз погоды по Украине

29 мая погодный прогноз будет примерно таким же, как и днем ранее. В четверг и пятницу дождить будет уже в нескольких областях, а на выходных на западе страны начнется похолодание. С понедельника, 3 июня, понижение температуры охватит большинство областей.

Значительно теплее в начале июня будет на популярных иностранных курортах. В египетском Шарм-эль-Шейхе – около +34, а в турецкой Анталье до +26, но возможны грозы и дожди.

Погода Анталья

Погода Анталья

Gismetio

Как писал OBOZREVATEL, смерчи, ураганы, небывалые ливни, адская жара и другие аномальные погодные явления будут наблюдаться все чаще в мире и в Украине. Это связано с глобальными изменениями климата.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Наталка Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения