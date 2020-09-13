Похолодание и заморозки: синоптик назвала сроки резкого ухудшения погоды в Украине

В следующие выходные, 19-20 сентября, в Украину придет похолодание, а ночью вероятны первые заморозки.

Еще в пятницу, 18 сентября, температура воздуха днем снизится до +12 +17 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко на своих страницах в соцсетях.

"А вот в ночные часы в конце недели в Украину уже даже вероятные первые заморозки, кроме южной части. Эту очень важную информацию еще буду уточнять. Однако не пренебрегите этим, пусть и даже предварительным, прогнозом!" – написала она.

Диденко добавила, что до пятницы в течение недели в Украине еще задержится теплая и солнечная погода.

"Однако уже в четверг вечером, по предварительным прогнозам, пройдет холодный атмосферный фронт с дождем и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру воздуха", – отметила синоптик.

Погода на пятницу, 18 сентября. Укргидрометцентр

Как рассказывал OBOZREVATEL, летняя погода еще порадует украинцев в сентябре. В некоторые дни будет стоять 30-градусная жара, хотя возможны и дожди. А в октябре обязательно будет "бабье лето", заверили синоптики.