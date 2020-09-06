Похолодание и много дождей: народный синоптик дал прогноз на осень

Погода в Украине осенью будет холодной и дождливой, в октябре возможны первые морозы и снег.

Об этом ТСН.ua рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, в сентябре проедет много дождей, в октябре могут начаться морозы, а ноябрь станет относительно теплым.

"В сентябре будет очень много осадков. В Украине как-то был год, когда из-за дождей не могли посеять озимые, потому что на полях было настоящее болото. Так вот, этот год именно такой. Также в сентябре только в первую неделю будет тепло, а затем похолодает и весь месяц температура постоянно будет колебаться, а уже в октябре следует ждать первые снег и морозы. Одним словом, были у нас сентябри и теплые, а этот будет холодным и осень будет вообще холодной и дождевой", – рассказал Леонид Горбань.

По его оценке, в сентябре больше всего осадков выпадет на севере и в центре страны – 45-55 мм, чуть меньше на востоке – 25-32 мм, а на юге – 18-22 мм

Температура в начале сентября на юге и востоке будет держаться днем на уровне +25…+27 градусов, ночью +17…+19 градусов, на севере похолодает до +20…+24 градусов днем и до +14…+12 градусов ночью. А вот во второй половине месяца днем температура уже не поднимется выше +20 градусов, а ночью будет опускаться в самые холодные периоды даже до +4…+2 градусов на севере и +8...+9 градусов на юге страны.

При этом будут в сентябре и теплые дни – в середине месяца и 22-23 сентября. Тогда столбик термометра поднимется на юге до +22…+24 градусов, на востоке до +22 градуса, на севере до +21 градус.

В октябре осадков будет меньше: на юге – 21-24 мм, на севере – 17-24 мм. Температура на севере и в центре страны в начале и в середине месяца может минимально опуститься до +4…+5 градусов ночью и максимально подняться днем до +16…+17 градусов, а на юге Украины до +18 градусов. Однако во второй половине октября и в конце месяца температура на большей части территории, кроме юга, опустится до -2...-4 градусов. В это время возможны обильные осадки в виде снега или дождя.

По прогнозу Горбаня, ноябрь будет преимущественно теплым с незначительными морозами и осадками в виде снега и дождя. А вот зима, по словам народного синоптика, будет умеренная, без очень сильных морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

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