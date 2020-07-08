Похолодание и грозовые дожди: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на четверг

В четверг на всей территории Украины станет прохладнее.

В четверг, 9 июля, в Украине ожидается менее жаркая погода и грозы в восточных регионах.

Укргидрометцентр сообщил на своем сайте, что на большей территории страны будет солнечная теплая погода, кое-где пройдут дожди, местами – грозовые.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+25 градусов.

На севере страны будет преобладать переменная облачность, ночью без осадков, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +23…+28 градусов.

Прогноз погоды на 9 июля (Укргидрометцентр)

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 9 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий с сильными дождями, грозами и градом.