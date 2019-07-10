Похолодание и дожди: синоптики пообещали пасмурную погоду в Украине

В Украине в среду, 10 июля, опять ожидается похолодание и пасмурная погода.
Так, ночью в южной части, днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 18-23°, на юге до 26°.
Похолодание в Украине
В Киеве – ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около 20°.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля почти по всей территории Украины ожидаются дожди, которые могут переходить в ливни со шквалами.
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