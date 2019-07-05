Похолодание и дожди: синоптики изменили прогноз погоды по Украине

В Украине в пятницу, 5 июля, только местами пройдут короткие дожди – в целом, будет сухо, но не жарко.

Так, по всей территории осадков не ожидается, температура днем 21-26°, лишь в южной части поднимется до + 30°, сообщает Укргидрометцентр.

"5 июля переменная облачность. Без осадков, лишь днем на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Погода в Украине

Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве и Киевской области 5 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 11-13°, днем 23-25°; по области ночью 9-14°, днем 21-26°.

Погода в Украине

Как писал OBOZREVATEL, согласно данным народного синоптика Леонида Горбаня, июль в 2019 году будет не только жарким, но еще и дождливым. В августе жаркая температура немного спадет.

Укргидрометцентр ранее обещал, что средняя месячная температура в июле-2019 предполагается от 20 до 24,5 градусов тепла, в горных районах 16-17, что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!