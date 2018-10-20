Похолодание и дожди: синоптики дали прогноз погоды на выходные

В Украине в субботу-воскресенье 20-21 октября незначительно похолодает, к концу недели пойдут дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 20 октября, на всей территории страны будет облачно. Осадков не ожидаются.

Температура воздуха составит от +13 до +19 градусов.

В Киеве также прогнозируется облачность, температура до +15 градусов.

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В воскресенье, 21 октября, на западе, севере и востоке Украины пройдет небольшой дождь. В остальных областях ожидается переменная облачность.

Температура составит от +11 до +18 градусов.

В Киеве пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +13 градусов.

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