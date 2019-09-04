Похолодание и дожди: синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца недели

Жаркая погода в Украине в ближайшие дни отступит почти на всей территории страны, однако на выходных вновь потеплеет.

Такой прогноз погоды озвучил в эфире ObozTV синоптик "Укргидрометцентра" Владислав Билык.

"На этой неделе в Украине спадет жара, разве что до крайнего востока нашей страны не достанет холодный воздух. Похолодает даже в большинстве южных областей, кроме Приазовья, где останется горячий воздух. Температура местам снизится на западе на 12 градусов, на юге на 6-7 градусов", – сообщил Билык.

По его словам, понижение температуры местами будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами, но сильных дождей не ожидается.

"Такие температуры продержатся до выходных. Начиная с пятницы-субботы температура в большинстве областей, кроме западных, на 2-3 градуса повысится. На выходные температура по Киеву +24...+26", – спрогнозировал синоптик.

"Сентябрь будет малодождливый, 80-100% от среднестатистической нормы этого месяца. Температура на 1-1,5 градуса выше, чем средняя норма", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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