Похолодание и дождь: синоптики пообещали пасмурную погоду в Украине

В понедельник, 27 апреля, синоптики прогнозируют в большинстве областей довольно прохладную, пасмурную, но преимущественно сухую погоду.

Хотя в некоторых областях все еще будет идти дождь. Такой прогноз дают синоптики Укргидрометцентра.

Слабый дождь ожидается лишь кое-где на востоке.

Температура воздуха днем на территории всей страны будет примерно одинакова – в пределах +11... +15 градусов;

По сравнению с выходными, скорость ветра местами снизится и достигнет 5-10 м/с.

27 апреля в Украине будет пасмурно, в некоторых областях будут идти дожди

Так, 27 апреля преимущественно на всей территории Украины будет облачно с прояснениями и довольно прохладно.

Температура воздуха на западе – примерно +12... +16, в восточных областях термометры будут показывать +11... +14, на юге – до +13... +16, а в центральной части страны +13... +15 градусов. И только на Закарпатье столбики термометров поднимутся до отметки +18.

Погода в Украине 27 апреля meteo.gov.ua

Осадков в большинстве областей страны не прогнозируют. Только на Харьковщине, Луганщине и Донетчине, вероятно, пройдут дожди.

В Киеве воздух тоже прогреется днем только до +13... +15, ночью похолодает до +4... +6 градусов. В этот день в столице осадков не прогнозируют.

Направление ветра по стране изменится на северо-западное, 5-10 метров в секунду.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что циклон, который вызвал дожди в некоторых регионах Украины 26 апреля, продолжил движение на восток и таким образом постепенно тушит пожары.

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