Похолодание без дождей: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Кирилл Лютый Общество 22:58, 19.10.2020 Обновлено: 23:12, 19.10.2020

Во вторник, 20 октября, в Украине ожидается прохладная погода, однако осадков не будет.

Как свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, наиболее высокие температуры в стране установятся на юге – от 12 до 16 градусов выше нуля.

В западных, центральных, северных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться от +9 до +13 градусов.

В Киеве во вторник – +10...+12 градусов, без дождей.

Погода в Украине на вторник, 20 октября.
Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

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