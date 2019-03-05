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Похолодает перед аномальным теплом: появился уточненный прогноз по Украине 

5.1тЧитать материал на украинском

В Украине в среду, 6 марта, ожидается похолодание перед существенным потеплением, которое ворвется 7-8 марта.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха в течение дня снизится на севере Украины до +1... +6 градусов. На юге будет тепло +7... +13 градусов.

В большинстве областей Украины ожидается +4... +9 градусов, на Закарпатье до +9... +12 градусов.

Дожди пройдут в западных областях, на севере, а вдоль северной границы возможен мокрый снег. При этом на большей части Украины будет сухая погода.

Похолодает перед аномальным теплом: появился уточненный прогноз по Украине 

По прогнозу Диденко, в четверг, 7 марта, потеплеет до +10... +15 градусов, только на востоке и северо-востоке будет свежее, +3... +9 градусов. Также прогнозируются сильные порывы ветра.

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Синоптики прогнозируют аномальное тепло на 8 марта в Украине

"8 марта высокая температура воздуха охватит всю Украину, однако сильный ветер удержится", — добавила синоптик.

Похолодает перед аномальным теплом: появился уточненный прогноз по Украине 

В Киеве завтра, 6 марта, будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки, немного похолодает — в столице ожидается около +5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики пообещали теплую весну, которая удивит рекордной жарой и резкими перепадами температуры.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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