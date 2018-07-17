Похолодает и зальет дождями: появился уточненный прогноз погоды в Украине

Во вторник, 17 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, днем также на Киевщине, Житомирщине, Закарпатье и в Карпатах осадки будут сильными, сообщает Укргидрометцентр.
"В течение суток 17 июля в Украине будет облачно с прояснениями. Кроме юга, кратковременные дожди, местами грозы, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, днем также на Киевщине, Житомирщине, Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер будет западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 20-25°, в южных, Донецкой, Днепропетровской областях 25-30°.
Прогноз погоды на вторник, 17 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +22...+24
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +27...+29
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +22...+24
Полтава – +22...+24
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +26...+28
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +22...+24.
Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 18 июля, продолжатся дожди и грозы, температура воздуха останется неизменной – до 23 градусов в западных областях и до 29-30 на востоке и на юге.
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