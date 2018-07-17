Похолодает и зальет дождями: появился уточненный прогноз погоды в Украине

Во вторник, 17 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, днем также на Киевщине, Житомирщине, Закарпатье и в Карпатах осадки будут сильными, сообщает Укргидрометцентр.

"В течение суток 17 июля в Украине будет облачно с прояснениями. Кроме юга, кратковременные дожди, местами грозы, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, днем также на Киевщине, Житомирщине, Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер будет западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 20-25°, в южных, Донецкой, Днепропетровской областях 25-30°.

Прогноз погоды на вторник, 17 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +27...+29

Николаев – +28...+30

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +26...+28

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +22...+24.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 18 июля, продолжатся дожди и грозы, температура воздуха останется неизменной – до 23 градусов в западных областях и до 29-30 на востоке и на юге.