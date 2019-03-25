Похолодает и выпадет снег: синоптик предупредила о резкой перемене погоды в Украине

В Украину в среду, 27 марта, придет резкое похолодание — выпадет мокрый снег и ожидается сильный ветер.

При этом на западе и юге будет без существенных осадков. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, во вторник в Украине ожидаются дожди, которые обойдут центр страны.

В среду температура воздуха снизится до +3… +6 градусов, хотя на юге будет теплее, до +7... +10 градусов.

"С пятницы начнется потепление, прояснение, а в течение 30-31 марта практически повсеместно будет солнечно и +10… +15 градусов", — сообщила Диденко.

В Киеве 26 марта облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, +7 градусов. В среду похолодает до +4 градусов, возможен мокрый снег.

"В четверг будет без осадков, а в субботу-воскресенье в столице будет светить солнце и воздух прогреется до +12… +15 градусов", — добавила синоптик.

В Украине выпадет снег

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что настоящая весенняя, теплая и солнечная погода в Украине ожидается лишь ближе к середине апреля.

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