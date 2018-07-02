Похолодает до +13 и затопит: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В понедельник, 2 июля, в Украине опять похолодаее, а в 14 регинах страны пройдут дожди.
Уровень тепла снизится в отдельных регионах до +13 ночью, сообщает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу кратковременные дожди будут идти днем и ночью. Осадки ожидаются в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Черновицкой, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
Сильные дожди со шквалами обещают в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.
Ветер будет спокойным, не сильным, с западной стороны. Под угрозой повторного затопления могут оказаться жители западных регионов Украины.
Средняя температура воздуха по Украине - +17… +24 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах нашей страны, столбики термометров будут показывать от +13 до +20 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля, во вторник, на западе Украины немного потеплеет – до 18-20 градусов днем; то же самое и в северных и центральных областях, днем там около 19-21 градуса выше нуля. Теплее всего будет на юге и на востоке, до +27.
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