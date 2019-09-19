Похитили "б*ндеровцы"? Азаров забредил о "фаш*стской" Украине

Бывший премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров разразился заявлением о "возрождении фашизма" в Украине.

Соответствующий пост разместил он в Twitter.

"В одной из киевских библиотек ко Дню Независимости открыли тематическую выставку, на которой представили книги и артефакты в честь нацистских пособников и убийц – С. Бандеры, А. Мельника, ОУН-УПА, С. Петлюры, Е. Коновальца", – высказался он.

"Вот это фашизм, который возрождается в Украине", – выдал Азаров.

Азаров забредил о фашизме в Украине vz.ua

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На его заявление отреагировал в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Азаров снова поплевал в "фашистскую Украину". Его что, действительно, удерживают где-то в бандеровском укрытии на Львовщине? Как не пластуны, так библиотека УПА", – прокомментировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Азаров назвал "фашизмом" мурал с изображением Симона Петлюры в Каменец-Подольске.

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