Главная Новости
20 сентября • обновлено в 00:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Похитили "б*ндеровцы"? Азаров забредил о "фаш*стской" Украине

422 Читать материал на украинском

Бывший премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров разразился заявлением о "возрождении фашизма" в Украине.

Соответствующий пост разместил он в Twitter.

"В одной из киевских библиотек ко Дню Независимости открыли тематическую выставку, на которой представили книги и артефакты в честь нацистских пособников и убийц С. Бандеры, А. Мельника, ОУН-УПА, С. Петлюры, Е. Коновальца", – высказался он.

"Вот это фашизм, который возрождается в Украине", – выдал Азаров.

Новости
"Не скигли, Кровосися!" Азаров и Соколова устроили баттл в сети

Азаров забредил о фашизме в Украине

Азаров забредил о фашизме в Украине

vz.ua

Похитили "б*ндеровцы"? Азаров забредил о "фаш*стской" Украине

Скриншот

На его заявление отреагировал в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Азаров снова поплевал в "фашистскую Украину". Его что, действительно, удерживают где-то в бандеровском укрытии на Львовщине? Как не пластуны, так библиотека УПА", – прокомментировал он.

Похитили "б*ндеровцы"? Азаров забредил о "фаш*стской" Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Азаров назвал "фашизмом" мурал с изображением Симона Петлюры в Каменец-Подольске.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Николай Азаров Алексей Голобуцкий Симон Петлюра Степан Бандера Андрей Мельник
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel