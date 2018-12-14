''Похищенный'' СБУ митрополит УПЦ МП сделал разоблачительное заявление

Служба безопасности Украины не забирала и не увозила митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (в миру – Иван Бевцик) Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом он лично сообщил в комментарии "112 Украина", заявив, что на самом деле он отправился на встречу с митрополитом Винницким и Барским Симеоном, чтобы обсудить участие в объединительном Соборе.

"Ну, я нахожусь в автомобиле своем и еду в Киев на встречу с митрополитом Винницким. Хочу с ним поговорить. Так сейчас обстоят дела. Нет, нет, не перевозит. Тем более, я не готов сказать, буду ли я на Соборе. Я думаю, что так, может, сложилось, потому что услышали, что я еду, и знают мою позицию, что не готов идти на Собор, а еду в Киев. Ну, еду поговорить с владыкой Симеоном", – сказал он.

Митрополит также пояснил, что пока решил не идти на объединительный Собор, так как он воздерживается. Он также добавил, что СБУ к нему ни по каким вопросам не обращалась. А почему так сказали в УПЦ МП, он не знает.

"Ну, пока я не решил идти на собор. И это однозначно. Это такова позиция моя. И повлиять ничего не сможет. Думаю, что состоится. Но у нас мнение во главе с блаженнейшим Онуфрием, что пока мы воздерживаемся от этого Собора", – сказал он.

Напомним, в Житомирской области прошли обыски в соборах и домах священников УПЦ МП в рамках дела о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

Также 30 ноября сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов заявил, что Агапита забрали из дома и отправили в Киев.

На объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них — единство церкви, ее предстоятель и устав.