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"Похабно!" Гриценко сделал заявление об атаке на Вилкула

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Из президентских выборов Украина должна выйти без имиджевых потерь, чтобы быть достойным европейским государством.

Об этом в своем Фейсбуке написал кандидат в президенты Анатолий Гриценко, комментируя инцидент со своим конкурентом на выборах Александром Вилкулом в Бердянске, где его облили зеленкой перед встречей с избирателями.

"Похабно!" Гриценко сделал заявление об атаке на Вилкула

"Александр Вилкул для меня — идеологически чужой и конкурент на выборах. Но силовое противодействие агитации и зеленка в лицо — это похабно и недопустимо! Из выборов Украина должна выйти без имиджевых потерь — достойным европейским государством!", — отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL Гриценко выиграл суд у нардепа от БПП.

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Персоны
Анатолий ГриценкоАлександр Вилкул
Место
Украина
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