Погром в Киеве:  выяснилось, что об этом думают украинцы

Большинство украинцев поддержали погромы на киевском рынке возле "Лесной", которые произошли в воскресенье, 27 мая, из-за избиения продавцом пенсионера.

Такое мнение читателей издания OBOZREVATEL, как свидетельствуют результаты опроса на эту тему.

Вопрос, на который предлагалось ответить пользователям, был следующим: "В Киеве устроили погром из-за избиения экс-военного: оправданы ли меры?"

64% респондентов выбрали вариант: "Да, преступление не должно было остаться без ответа".

22% читателей сайта настроены не так радикально. Они выбрали вариант ответа: "Нет, существуют более цивилизованные меры".

11% опрошенных придерживаются мнения, что "все киоски давно пора снести".

Лишь 2% украинцев остались равнодушными к событиям. "Мне все равно", - ответили они на поставленный вопрос.

В опросе сайта в общей сложности проголосовало более 2 тысяч человек.

Напомним, участники потасовки погромили рыночные киоски, а также завязали потасовку с правоохранителями. Отмечается, что во время погрома они скандировали лозунги "Слава нації" и "Смерть ворогам".

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