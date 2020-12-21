Пограничники задержали на горячем 25 коллег-коррупционеров

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) разоблачила в своих рядах 25 военнослужащих-коррупционеров, виновными признаны 12 пограничников.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Всего с начала года по материалам службы внутренней безопасности в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесено около 200 ведомостей о "нечистых на руку" пограничниках (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, только недавно оперативные сотрудники ГПСУ вместе со Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований (ГБР) и под процессуальным руководством военной прокуратуры задержали трех пограничников Житомирского отряда. Злоумышленники не только способствовали незаконной переправке табачных изделий через границу на миллионы гривен, но и пытались подкупить руководителя, чтобы тот "прикрывал" их незаконные действия.

Пограничники отметили, что коррупционеров ГПСУ задерживают не только сотрудники других правоохранительных органов, но и сама служба.

По закону, ГПСУ не имеет полномочий самостоятельно вносить сведения в ЕРДР и осуществлять досудебное расследование. Однако противодействовать уголовным и другим правонарушениям собственных работников ведомство может, отметили в пресс-службе.

С начала года по материалам подразделений внутренней безопасности в ЕРДР внесено около 200 ведомостей относительно пограничников-коррупционеров. Далее проверкой в пределах уголовных производств занимаются исключительно следователи ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры и во взаимодействии с СБУ или Нацполицией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинские пограничники на пункте пропуска "Лужники" на украинско-венгерской границе выявили партию контрабандных сигарет в машине венгерского дипломата.

Гражданин Венгрии не был аккредитован на территории нашей страны. Во время проверки транспортного средства в багажнике обнаружили пачки сигарет без акцизных марок на крупную сумму.