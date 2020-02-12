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12 февраля • обновлено в 18:38
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Отвечает на "Слава Украине!" Пограничники показали пса-патриота. Видео

1.9т
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В сети появилось видео, на котором служебная собака Лед, которая помогает пограничникам на админгранице с оккупированным Крымом, отвечает на приветствие "Слава Украине!"

Ролик опубликовала в Facebook пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как собака становится на задние лапы перед пограничником и на его фразу "Слава Украине!" громко лает, будто отвечая. После обмена приветствиями животное радостно бросилось на пограничника.

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Украинские пограничники показали пса-патриота

Украинские пограничники показали пса-патриота

Украинцы активно начали лайкать видео с четвероногим другом пограничников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев покорило видео ВСУ с псом-патриотом, который подвывал в ритм гимну Украины.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины Министерство внутренних дел Украины
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семенов Александр
семенов Александр
Ьуага-га-га-га-аг=. Ну вы блин даете!!! С Сегодняшнего дня каждый уважающий себя патриотна вопль "Слава Украйини " должен отвечать "ГаВ,ГАВ.ГАВ!!!
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hunt andres
hunt andres
Живодеры, замучили бедную псину..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот тут интереснее https://www.youtube.com/watch?v=ni5I-ZNIkDo
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