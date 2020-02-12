Отвечает на "Слава Украине!" Пограничники показали пса-патриота. Видео

В сети появилось видео, на котором служебная собака Лед, которая помогает пограничникам на админгранице с оккупированным Крымом, отвечает на приветствие "Слава Украине!"

Ролик опубликовала в Facebook пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как собака становится на задние лапы перед пограничником и на его фразу "Слава Украине!" громко лает, будто отвечая. После обмена приветствиями животное радостно бросилось на пограничника.

Украинские пограничники показали пса-патриота

Украинцы активно начали лайкать видео с четвероногим другом пограничников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев покорило видео ВСУ с псом-патриотом, который подвывал в ритм гимну Украины.

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