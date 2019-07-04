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"Погонят до Воркуты": Соколова ответила на идею депутата Госдумы о "русском марше" в Киеве

2.7тЧитать материал на украинском

Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов предложил провести в Киеве вместо прайда ЛГБТ "русский марш". Украинская журналистка Янина Соколова предупредила его, что участников сообщества ожидает жесткий прием в украинской столице и разгон националистами и геями.

Яркий ответ на наглый выпад политика страны-оккупанта она озвучила в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Провести в Киеве "русский марш"? Вам напомнить, что такое "русский марш"? Дорогой мой русский человек, есть один нюанс. Если бы Крым аннексировала страна агрессивных геев (я ни на что не намекаю), и на Донбассе образовались незаконные гейские республики, тогда, действительно, прайд в Киеве был бы неуместен. А так, если вы попробуете провести свой "русский марш", то наши националисты и ЛГБТ-сообщество объединятся и будут гнать вас факелами и страпонами до самой Воркуты", – осадила наглого представителя оккупантов журналистка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова жестко прошлась по Парламентской ассамблее Совета Европы за решение вернуть российскую делегацию. Она считает, что Европа позволила вытирать об себя лапти и плевать в лицо.

Также она в шутку предложила отомстить ПАСЕ за циничное возвращение россиян, отправив туда 12 украинцев с фамилией Бандера, которые умеют играть на трембите.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
Государственная Дума РоссииЛГБТгей парад
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Ну и мерзость она, фу бля
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
умница , как ответила лаптекопытному немытому стаду , МОЛОДЕЦ !
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Петрова Ольга, а ты тварь фамилю поменяй не пазорь русских
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