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Погодный "апокалипсис" во Львове: озвучен тревожный прогноз

1.8тЧитать материал на украинском

Во Львове, где 10 марта ураган ломал деревья и срывал крыши с домов, 11 марта вновь объявлено штормовое предупреждение, Госслужба по чрезвычайным ситуациям призвала местных жителей соблюдать повышенную осторожность.

Об этом сообщил в эфире ObozTV начальник пресс-службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев. По его словам, в области ожидаются порывы ветра до 35-40 м/с.

Представитель ГСЧС отметил, что по состоянию на 11:00 понедельника погода более-менее стабильная, но сильные порывы ветра имеют место.

"Это шквальный ветер, третий "красный" уровень опасности. При такой силе ветра возможны и падения деревьев, и поваленные конструкции рекламных щитов", – сообщил он.

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"Мы обращаемся ко всем жителям области, чтобы они были осторожны на улице, а также ко всем водителям, чтобы парковали автомобили в разрешенных местах", – подчеркнул Туровцев.

Представитель ГСЧС также сообщил, что в результате шквального ветра в воскресенье во Львове были повалены несколько деревьев, а также сорвана крыша с жилого дома.

"Коммунальные службы проводят работы, они справляются в полном объеме, наши подразделения переведены в режим повышенной готовности, введена дополнительная резервная техника, а также дополнительные люди в караулы, чтобы мы могли оперативно реагировать в случае обострения ситуации. Сейчас ситуация в области стабильна", – добавил он.

Погодный "апокалипсис" во Львове: озвучен тревожный прогноз

city-adm.lviv.ua

Погодный "апокалипсис" во Львове: озвучен тревожный прогноз

city-adm.lviv.ua

Погодный "апокалипсис" во Львове: озвучен тревожный прогноз

city-adm.lviv.ua

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