Погодные аномалии, наводнения и смерть: как изменится климат в Украине

Глобальное изменение климата стало одной из важнейших экологических проблем человечества. К сожалению, она не обошла и Украину. Последние пять лет были самыми теплыми в нашей стране, а прошлый, 2018-й, вошел в четверку самых жарких за последние 140 лет. И если не принимать меры, тенденция будет только ухудшаться.

Что происходит с климатом в Украине, какие есть угрозы и как это исправить – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Украина вошла в эру погодных аномалий, признали в министерстве экологии. Температура в стране существенно возрастает с середины 90-х годов. 2018-й был на 1,5 градусов теплее климатической нормы и занял 4 место в рейтинге аномалий.

Если Украина не станет принимать меры по противодействию изменениям климата, это приведет к существенным потерям урожаев основных сельскохозяйственных культур.

Из-за глобального потепления во всем мире увеличится частота аномальных явлений, а повышение температуры приведет к увеличению смертности среди пожилых людей и страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

У человечества есть возможность минимизировать последствия глобального потепления.

Угроза голода и преждевременных смертей

С начала 20 века ученые фиксируют повышение средней температуры над сушей и океаном во всем мире.

"Если говорить о температуре воздуха, то она в Украине существенно возрастает с середины 90-х годов прошлого века. Самые высокие темпы роста средней за год температуры воздуха отмечались с 1985 по 2014 годы и составили 0,74°С за 10 лет. Это почти в 25 раз быстрее, чем в 60-х-80-х годах прошлого века", – заявила OBOZREVATEL заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ДСНС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

Жара в Украине

В течение последних тридцати лет скорость изменения средней за год температуры воздуха в Украине была одной из самых высоких на планете.

"Прошлый 2018-й также был на 1,5°С теплее климатической нормы и занял в рейтинге аномалий четвертое место", – сказала Балабух.

Уже на протяжении 21 века этот показатель как минимум удвоится, а если человечество и дальше будет игнорировать проблему, средняя температура в мире увеличится на 5 градусов.

Кажется, что это не так и много, однако последствия глобального потепления для человечества будут крайне опасными. В частности, усиление штормов, сильные ливни во многих частях мира, в том числе и в Африке. Ученые заявляют, что это значительно увеличит риск наводнений, а значит, под угрозой затопления окажутся целые регионы.

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С другой стороны, повышение температуры усилит засуху, которая станет "нормальным" явлением в тех регионах, где раньше ее не было, или их количество было минимальным. Об этом в ходе экологического форума "Климатические изменения в Украине: неминуемая катастрофа?" говорил и министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Мы сталкиваемся с засухами и повышенным количеством жарких дней в летний период, которые случаются все чаще и охватывают все большие территории, в том числе в регионах, где они раньше не наблюдались. Ошибочно считать, что Украина получит определенную выгоду для сельского хозяйства от потепления климата. Если Украина не станет активно принимать меры по противодействию изменениям климата, это может привести к существенным потерям урожаев основных сельскохозяйственных культур в будущем", – заявил он.

Глобальное потепление негативно влияет на сельское хозяйство во всем мире и угрожает человечеству голодом.

Засуха

В то же время директор НИИ гидрометеорологии Владимир Осадчий успокаивает, что, по крайней мере, в этом году погода в Украине не дает оснований говорить о засухе.

"В этом году, к великому счастью для нас, те дожди, которые выпали в апреле и мае, не дают нам оснований говорить о том, что будут засухи, которые снизят урожайность. Что будет через две-три недели – это уже другое дело, этого мы не можем спрогнозировать. Но по тем данным, что у нас есть, нет оснований говорить о том, что у нас будут какие-то негативные последствия для сельского хозяйства", – пояснил OBOZREVATEL ученый.

В то же время он не отрицает, что в Украине существует колоссальная проблема, связанная с региональными изменениями климата.

Это подтверждает и Балабух, по ее словам, климат в Украине меняется, и это приводит к увеличению частоты аномальных природных явлений.

"Если говорить о тепловом режиме, то температура воздуха в Украине существенно выросла, последние пять лет были, возможно, самыми теплыми начиная с 1961 года. И эта тенденция свидетельствует о существенных изменениях термического режима", – сказала она.

Крайне высокая температура воздуха непосредственно влияет и на людей, аномальная жара приводит к смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, особенно среди пожилых людей. К тому же, из-за высокой температуры в воздухе повышаются уровни озона и загрязнителей, что также негативно влияет на здоровье.

Можно ли избежать катастрофы?

Основной причиной изменения климата является использование ископаемого топлива и неэффективное потребление энергии, продукции. Парниковые газы вызывают усиление парникового эффекта. Избыточное количество газов, которые образуются в результате деятельности ТЭЦ, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, а также лесных пожаров, удерживают солнечное тепло в нижних слоях атмосферы, не давая ему возвращаться в космос.

Загрязнение атмосферы

По словам Балабух, в первую очередь для минимизации последствий нужно сделать две вещи: "Первое – мы должны уменьшать выбросы парниковых газов. Крупнейшим источником образования этих газов является энергетический сектор, и все мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность, будут существенно способствовать уменьшению выбросов".

"Второе – утилизировать избыток парниковых газов в атмосфере. Одним из направлений, которые могут в этом помочь – увеличение зеленых насаждений. Всем известно, что растения впитывают углекислый газ и выделяют кислород. Увеличение насаждений оказывается весьма эффективным, кроме того древесина затем аккумулирует этот углекислый газ сохраняя его долгое время", – пояснила ученый.

Эти действия не только помогут предотвратить интенсивность изменений климата, но и смягчить негативные последствия от них. Однако, ситуация с зелеными насаждениями в Украине с каждым годом ухудшается. На одного жителя в Украине приходится в среднем в 14 раз меньше лесной площади, чем в странах Восточной Европы.

"Прежде всего от этого страдают крупные города, и Киев в первую очередь. Как следствие, жители мегаполисов становятся более уязвимыми к повышению температуры, рост интенсивности осадков. Катастрофически быстро исчезают с карты Украины и лесополосы, которые защищают поля от ветра, способствуют накоплению влаги в почве. Именно благодаря им в Украине пыльные бури стали довольно редкими. Однако уже в этом году мы стали свидетелями этого явления на юге Украины", – пояснила ученый.

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Если человечество опоздает

Если люди во всем мире не начнут обращать внимание на призывы экологов и синоптиков, то изменения климата будут иметь необратимые последствия. Повышение температуры поверхностного слоя атмосферы приводит к смещению климатических зон. В свою очередь это вызывает таяние арктических и антарктических льдов, а также вечной мерзлоты, что ведет к повышению уровня мирового океана. Прибрежные города и острова окажутся перед угрозой полного затопления.

В полярных зонах, где характерна низкая температура, погода станет жаркой и засушливой. Многие реки и озера высохнут, появится угроза исчезновения питьевой воды, увеличение засушливых регионов приведет к уменьшению урожайности. В мире увеличится частота лесных пожаров. Исчезнут некоторые виды животных, остальным придется мигрировать.

Также ожидаются увеличение частоты природных катаклизмов, таких как ураганы и наводнения.

Пожары

"Наше бездействие будет и далее приводить к увеличению аномальных явлений. Если еще в 80-х годах их частота составила примерно раз на 13 лет, то сейчас каждые 3 года у нас наблюдаются такие аномальные явления, которые наносят большой ущерб и приводят к увеличению смертности", – сообщает Балабух.

Если человечество не начнет принимать меры, к концу века изменения в климате приведут к необратимым изменениям в окружающей среде.

"Это приведет к дальнейшему изменению климата и всей климатической системы: атмосферы, гидросферы, криосферы, литосферы и биосферы. То есть фактически к изменениям условий обитания человека и всей окружающей среды", – сказала ученый.

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