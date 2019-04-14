Зальет солнцем: синоптики сказали, когда в Украину придет потепление

В начале неделе в Украине сохранится облачная погода с осадками в отдельных областях.

Ночью, 15 апреля, ожидаются заморозки, днем ​​температура воздуха составит +6... +11 градусов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

"15 апреля в западных областях переменная облачность, без осадков; ночью сильные заморозки, температура воздуха 0... +4, днем +6... +11 градусов; в Карпатах ночью заморозки +1... +6 градусов, днем ​​около 0 градусов. В северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура ночью +1... +6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0... +5 градусов. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки, температура воздуха 0... +3 градуса, днем +7.. +12 градусов", – говорится в сообщении.

Погода в Украине pixabay.com

На остальной территории облачно, дожди, в Крыму и Приазовье местами значительные дожди; температура ночью +3... +8, в Приазовье местами +9... +11, днем ​​+10... +15 градусов.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 метров в секунду, в южных, центральных и северных областях местами порывы 15-18 м/с.

Погода на 15 апреля meteo.gov.ua

В последующие два дня, 16-17 апреля, будет облачно с прояснениями. Временами дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, только ночью 16 апреля на западе страны, днем ​​17 апреля на севере Левобережья – без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Погода на 16 апреля meteo.gov.ua

Температура ночью +2... +7, днем ​​+9... +14 градусов; 16 апреля в западных областях ночью сильные заморозки 0... +4 градусов, днем ​​+4... +9.

Погода на 17 апреля meteo.gov.ua

В течение 18-19 апреля синоптики обещают без осадков, лишь ночью 18 апреля в южной части небольшой дождь.

Погода на 18 апреля meteo.gov.ua

Температура ночью +1...+7, заморозки 0... +4 градуса, днем ​​+9... +15 градусов.

Погода на 19 апреля meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко отметила, что потепление в Украине предполагается ориентировочно со среды.

В Киеве и Киевской области 15 апреля облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Ночью в столице сильные заморозки в воздухе 0... +2 градусов, температура днем +7... +9 градусов; по области ночью сильные заморозки 0... +3, днем +7... +12 градусов

16-17 апреля в Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Временами дожди (днем 17 апреля местами). Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью +2... +7, днем ​​+9... +14 градусов.

В течение 18-19 апреля в столице без осадков. Температура ночью +1... +6, на поверхности почвы заморозки 0... +4, днем ​​+9... +15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что на Украину надвигается ухудшение погоды.

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