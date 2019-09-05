Погода захандрит: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

В Украине в четвер, 5 сентября, погоду на большей части территории будет определять прохладная, умеренно влажная воздушная масса.

Так, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях, а также в Крыму местами пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Осень в Украине Иллюстрация

Температура в западной части и северных областях ночью 8-13°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°.

В Киеве – без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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