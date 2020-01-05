Снег и морозы до самого мая: появился прогноз на весну в Украине

В Украине ожидается затяжная холодная весна, которая порадует теплой погодой только в мае.
Такой прогноз дал в комментарии "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, последний месяц будет более похожим на летний.
"Весна в год Луны вначале очень холодная, до середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле – холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май – жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков", – предупредил синоптик.
Погода весной: появился прогноз синоптиков
Народная правда
Ранее Горбань объяснил ожидаемые снег и заморозки в марте сдвигом сезонных процессов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.
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