Снег и морозы до самого мая: появился прогноз на весну в Украине

В Украине ожидается затяжная холодная весна, которая порадует теплой погодой только в мае.

Такой прогноз дал в комментарии "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, последний месяц будет более похожим на летний.

"Весна в год Луны вначале очень холодная, до середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле – холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май – жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков", – предупредил синоптик.

Погода весной: появился прогноз синоптиков Народная правда

Ранее Горбань объяснил ожидаемые снег и заморозки в марте сдвигом сезонных процессов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

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