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5 января • обновлено в 15:58
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Снег и морозы до самого мая: появился прогноз на весну в Украине

6.4т
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В Украине ожидается затяжная холодная весна, которая порадует теплой погодой только в мае.

Такой прогноз дал в комментарии "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, последний месяц будет более похожим на летний.

"Весна в год Луны вначале очень холодная, до середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май – жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков", – предупредил синоптик.

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Погода весной: появился прогноз синоптиков

Погода весной: появился прогноз синоптиков

Народная правда

Ранее Горбань объяснил ожидаемые снег и заморозки в марте сдвигом сезонных процессов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Тег
погода
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Конечно.Летом этот так называемый синоптик,говорил о том,что такой холодной зимы вы еще не видели.А уже пол зимы прошло,а снежного покрова и не предвидется
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