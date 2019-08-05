Погода в Запорожье: прогноз на 5-11 августа

Погода в Запорожье с 5 по 11 августа обещает быть сухой и солнечной. Температура воздуха будет колебаться в районе 21-26 градусов выше ноля.
Однако непогода, которая накрыла Украину, не обойдет и Запорожье. И если в понедельник, 5 августа, ожидается только небольшой дождь, то на пятницу и субботу – 9 и 10 августа – синоптики прогнозируют сильную грозу.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Запорожье с 5 по 11 августа.
Прогноз погоды в Запорожье
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Запорожье
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Запорожье
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Запорожье
Meteo.ua
Прогноз погоды в Запорожье
Accuweather.com
Как рассказал OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань, возвращения лета в Украину до середины августа ждать не стоит.
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