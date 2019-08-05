Погода в Запорожье: прогноз на 5-11 августа

Погода в Запорожье с 5 по 11 августа обещает быть сухой и солнечной. Температура воздуха будет колебаться в районе 21-26 градусов выше ноля.

Однако непогода, которая накрыла Украину, не обойдет и Запорожье. И если в понедельник, 5 августа, ожидается только небольшой дождь, то на пятницу и субботу – 9 и 10 августа – синоптики прогнозируют сильную грозу.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Запорожье с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Запорожье Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Запорожье Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Запорожье Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Запорожье Meteo.ua

Прогноз погоды в Запорожье Accuweather.com

Как рассказал OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань, возвращения лета в Украину до середины августа ждать не стоит.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!