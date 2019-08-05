Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Погода в Запорожье: прогноз на 5-11 августа

328 Читать материал на украинском

Погода в Запорожье с 5 по 11 августа обещает быть сухой и солнечной. Температура воздуха будет колебаться в районе 21-26 градусов выше ноля.

Однако непогода, которая накрыла Украину, не обойдет и Запорожье. И если в понедельник, 5 августа, ожидается только небольшой дождь, то на пятницу и субботу – 9 и 10 августа – синоптики прогнозируют сильную грозу.

Новости
Азов накрыл "адский" шторм: синоптики дали прогноз

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Запорожье с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Запорожье

Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Запорожье

Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Запорожье

Meteoprog.ua

Новости
Проснулась от ужасной боли: за что муж искалечил молодую мать в Запорожье
Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Запорожье

Meteo.ua

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Запорожье

Accuweather.com

Как рассказал OBOZREVATEL народный синоптик Леонид Горбань, возвращения лета в Украину до середины августа ждать не стоит.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Погода в Запорожье" на OBOZREVATEL.

Тема
Погода в Запорожье
Место
Украина Запорожье
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel