Погода в Запорожье: прогноз на 19-25 августа

Погода в Запорожье с 19 по 25 августа будет теплой и безоблачной. Днем температура в городе будет подниматься выше 30 градусов.
Однако в пятницу и субботу, на День независимости, синоптики обещают в Запорожье слабый дождь. Впрочем, уже к воскресенью в городе снова распогодится.
19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Запорожье с 19 по 25 августа.
Прогноз погоды в Запорожье
sinoptik.ua
Прогноз погоды в Запорожье
gismeteo.ua
Прогноз погоды в Запорожье
meteoprog.ua
Прогноз погоды в Запорожье
meteo.ua
Прогноз погоды в Запорожье
accuweather.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Погода в Запорожье" на OBOZREVATEL.