Погода в Запорожье: прогноз на 19-25 августа

Погода в Запорожье с 19 по 25 августа будет теплой и безоблачной. Днем температура в городе будет подниматься выше 30 градусов.

Однако в пятницу и субботу, на День независимости, синоптики обещают в Запорожье слабый дождь. Впрочем, уже к воскресенью в городе снова распогодится.

19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Запорожье с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Запорожье sinoptik.ua

Прогноз погоды в Запорожье gismeteo.ua

Прогноз погоды в Запорожье meteoprog.ua

Прогноз погоды в Запорожье meteo.ua

Прогноз погоды в Запорожье accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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