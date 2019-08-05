Погода в Виннице: прогноз на 5-11 августа

Погода в Виннице с 5 по 11 августа будет облачной. Тем не менее, лето продолжается, поэтому температура воздуха не опустится ниже 21 градуса тепла.
Неделя начнется для Винницы грозой. После перерыва на вторник и среду, грозовй ливень вернется в четверг. А вот выходные, пусть и пасмурные, пройдут без осадков, заверяют синоптики.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Виннице с 5 по 11 августа.
Прогноз погоды в Виннице
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Виннице
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Виннице
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Виннице
Meteo.ua
Прогноз погоды в Виннице
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.
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