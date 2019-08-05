Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Погода в Виннице: прогноз на 5-11 августа

491 Читать материал на украинском

Погода в Виннице с 5 по 11 августа будет облачной. Тем не менее, лето продолжается, поэтому температура воздуха не опустится ниже 21 градуса тепла.

Неделя начнется для Винницы грозой. После перерыва на вторник и среду, грозовй ливень вернется в четверг. А вот выходные, пусть и пасмурные, пройдут без осадков, заверяют синоптики.

Новости
Летели на маленькой высоте: жителей Винницы встревожила военная авиация

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Виннице с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Виннице

Прогноз погоды в Виннице

Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Виннице

Прогноз погоды в Виннице

Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Виннице

Прогноз погоды в Виннице

Meteoprog.ua

Новости
Жара возвращается: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине
Прогноз погоды в Виннице

Прогноз погоды в Виннице

Meteo.ua

Прогноз погоды в Виннице

Прогноз погоды в Виннице

Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Винница
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel