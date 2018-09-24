Дожди и шторм: украинцев предупредили о сюрпризах погоды

Атмосферный циклон из Германии принесет дожди на всю территорию Украины, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом рассказала в эфире ObozTV заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Комментируя похолодание в Украине, синоптик отметила: "Зимы пока что не ждем, ждем осень".

"Сегодня мы ощущаем влияние атмосферных фронтов и циклона, который из Германии переместился на Беларусь. У нас ожидаются дожди, местами сильные, также штормовое предупреждение объявлено. Порывы 15-20, в западных областях 25-28 метров за секунду", - отметила сотрудница Укргидрометцентра.

"Циклон проходит через Беларусь, нас касаются только атмосферные фронты, но влияние его мы уже ощущаем, поскольку у нас идут дожди, и эти дожди с запада и севера распространятся на юг и восток. Местами это будут очень сильные дожди, но это не очень стихийное явление, это нормально как для осени", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, грядущая зима в Украине ожидается чрезвычайно суровой.