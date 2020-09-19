Погода в Украине в воскресенье порадует солнцем и теплом, – синоптик

Погода в Украине в воскресенье, 20 сентября, будет солнечной и сравнительно теплой, хоть ночью температура опустится местами до 0-3 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что ближайшей ночью ожидается +4+9 градусов, на юге до +10 +14 градусов, а в северных областях и на северо-востоке Украины возможны заморозки.

Однако, по словам Диденко, осадков не ожидается.

"Мощная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления с Атлантики достигнет и Украины – антициклон Manfred будет блокировать осадки", – отметила она.

Также синоптик сообщила, что в течение дня в Украине ожидаются +20+24 градуса. Ниже температура воздуха будет только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях – местами +17+19 градусов.

"В Киеве в воскресенье будет светить солнце. Ночь – холодная, +5 +7 градусов, но днем предполагается около +20 градусов", – добавила Диденко.

Также синоптик порадовала новостью, что почти всю неделю, в Украине будет классическое "бабье лето" – солнце и теплая погода, до +22 +28 градусов. Дожди появятся в следующие субботу-воскресенье, отметила она.

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